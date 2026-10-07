Россия оказалась в центре внимания из-за сообщений о возможной вспышке легочной чумы в Иркутской области. После смерти 28-летней сотрудницы противочумного института под карантинный надзор попали около 200 человек, в регионе ввели ограничения, а соседние страны усилили санитарный контроль на границах.

В то же время российские власти не подтверждают, что женщина умерла именно от чумы. Официально говорят о "пневмонии неизвестной этиологии", а Роспотребнадзор уверяет, что ситуация находится под контролем.

Однако информации из России недостаточно, а карантин, проверки пассажиров и ограничения работы медицинских учреждений только усиливают беспокойство. США уже призвали своих граждан покинуть Россию, а страны Центральной Азии усилили санитарный контроль на границах, а эксперты говорят о возможных опасных играх россиян с биологическим оружием.

24 Канал разобрался, что известно о чуме в России, откуда могла взяться инфекция и какие последствия ситуация может иметь для других стран. Свои оценки по этой теме поделились эксперты – подробности читайте в материале.

Что известно о чуме в Иркутской области

Подозрения на чуму Возникли после смерти 28-летней Дарьи Шипиловой – сотрудницы Иркутского противочумного института. По данным местных СМИ, женщина могла заразиться во время экспедиции в районе российско-монгольской границы.

После ее смерти 189 человек поместили под карантинный надзор из-за возможного контакта с ней. Среди них – пациенты медицинских учреждений, медики и другие люди. В четырех больницах и одном роддоме Иркутска ввели трехнедельный карантин.

В Шелехове также ввели ограничения. На Иркутском алюминиевом заводе ввели масковый режим, а в Москве начали проверять пассажиров, прибывающих из Иркутска. На фоне паники в некоторых аптеках начали заканчиваться антибиотики.

Важно! Сообщения из России вызвали реакцию соседних государств. Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан усилили санитарно-карантинный контроль или повысили готовность соответствующих служб.

Иркутский противочумной институт / фото из открытых источников

Почему возникли подозрения относительно происхождения инфекции

Российские СМИ распространяли версию, что заражение могло произойти из-за случайного повреждения пробирки с возбудителем чумы в лаборатории. Однако российский эпидемиолог Михаил Фаворов, проживающий в США, назвал такой сценарий маловероятным, в частности из-за строгих мер защиты при работе с опасными патогенами.

В то же время дипломат Роман Безсмертный в беседе с 24 Каналом обратил внимание на еще один возможный сценарий – разработку или испытание биологического оружия.

Роман Безсмертный историк, политик и дипломат Я не исключаю, что следует рассматривать вопрос о подготовке или применении определенных штаммов биологического оружия. Тем более что погибшая была не рядовой сотрудницей – она участвовала в международных соревнованиях по борьбе с чумой и хорошо разбиралась во всех этих проблемах.

Безсмертный также обращает внимание на реакцию России – изоляцию людей, карантин в медицинских учреждениях и проблемы с доступностью антибиотиков. Он считает, что потенциальная инфекция может попасть в Украину через фронт, в частности через контакты военных с военнопленными.

Чума в России / фото AP News

Почему Россия не говорит прямо о чуме

Несмотря на карантинные меры, российские власти не подтверждают, что смерть Шипиловой связана именно с чумой. Роспотребнадзор называет ситуацию стабильной, а причиной смерти – "пневмонию неизвестной этиологии". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться только на официальные сообщения. Но из-за того, что в России "официальные сообщения" – как правило, ложь, такие заявления лишь усугубили панику.

В то же время российские СМИ сообщали об ограничениях на распространение информации. Сотрудникам медицинских учреждений запрещали общаться с прессой и рассказывать подробности ситуации в соцсетях, а отдельные публикации о возможной вспышке исчезали из информационного пространства.

Такое поведение российских властей критикует политолог Игорь Чаленко. По его мнению, проблема заключается не только в возможном распространении инфекции, но и в нежелании Москвы открыто говорить о ситуации. Россия уже неоднократно пренебрегала мерами безопасности при проведении биологических исследований.

Игорь Чаленко политолог, глава Центра анализа и стратегий Говорят, что там чума и так далее, но в документах они не указывают, что это именно то, о чем все говорят. Это может иметь более серьезные последствия, как это в свое время произошло с Китаем, так же и со стороны России. Ситуация гораздо серьезнее, чем что сейчас подают.

Чаленко в беседе с 24 Каналом также обратил внимание на интересное противоречие: Москва годами обвиняла Украину в якобы работе американских биолабораторий, тогда как теперь сама оказалась в центре разговоров о возможной биологической угрозе.

И уже США в лице главы Госдепа Марко Рубио выражают глубокую обеспокоенность вспышкой чумы в России, а президент Трамп обещает помочь лично.

Подобную проблему видит и Валерий Клочок. Он подчеркнул, что существует существенная разница между официальными заявлениями Москвы и решениями, которые принимаются на практике.

Валерий Клочок руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Россия часто прибегает к изоляции внутренних проблем, чтобы не показывать слабость. Но что, например, на границах со странами Центральной Азии усилили контроль – это общеизвестные факты, это все не случайно. Если мы действительно столкнемся с эпидемией чумы, то, пожалуй, миру будет не до войны.

По мнению Клочка, если ситуация действительно настолько серьезна, как опасаются за пределами России, Москва должна действовать прозрачно и допустить иностранных специалистов к проверке.

Режим ношения масок в России из-за угрозы чумы / Скриншот

Однако, по мнению политолога Петра Олещука, карантин и возможное ограничение пересечения российских границ могут создать для Кремля дополнительные возможности внутри страны.

Петр Олещук политолог Как только заговорили о чуме, все остальные проблемы России сразу отошли на второй план. К тому же закрытые границы – это отличный способ начать, продолжить или усилить мобилизацию и заставить подписать контракты тех, кто не собирался этого делать. Это прекрасный способ для дальнейшего распространения своей диктатуры.

Почему США и другие страны следят за ситуацией

Вопрос о возможном распространении инфекции уже вышел за пределы России. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Москву предоставить миру больше информации, подчеркнув, что это позволит другим странам лучше оценить риски и подготовиться к возможной реакции.

Обратите внимание! На фоне сообщений из России посольство США в Москве 7 октябряпризвало американских граждан покинуть страну. Дипломаты сослались на сообщения о возможной легочной чуме в Иркутской области, смерти человека и карантинных мерах.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готов помочь России в случае необходимости. Он также назвал чуму серьезным заболеванием и выразил обеспокоенность тем, что некоторые инфекции могут становиться более устойчивыми к лечению.

Интересно, что политтехнолог Тарас Загородний предполагает, что реакция США на возможную чуму может иметь не только медицинскую, но и геополитическую составляющую. По его мнению, Вашингтон может использовать тему потенциальной биологической угрозы в России в качестве " рычаг давления на Китай ", поскольку Иркутская область расположена относительно близко к китайской границе.

Какие риски существуют для других стран

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что диагноз чумы в России официально не подтвержден. В то же время организация запросила дополнительную информацию для проверки ситуации.

Особое беспокойство вызывает легочная форма чумы, которая может передаваться респираторным путем. Именно поэтому важны контроль за контактными лицами, ограничение передвижения потенциально инфицированных людей и санитарный контроль на границах.

Для Украины риск оценивается как очень низкий. Центр общественного здоровья Минздрава сообщал, что случаев чумы в Украине не регистрировалось более ста лет, а система эпидемиологического надзора готова реагировать на возможные случаи.

Однако Безсмертный считает, что Украина не может полностью игнорировать ситуацию из-за близости войны и постоянного перемещения людей. Именно поэтому он подчеркивает необходимость принятия соответствующих мер безопасности для военных.