Як повідомляє видання Clash Report, американські журналісти поцікавилися в очільника Білого дому ймовірністю використання інфекції як біологічної зброї.

Чи думає Трамп, що в Росії могли розробляти біологічну зброю?

Дональд Трамп зазначив, що наразі офіційні органи США не мають підтверджень цієї версії, проте фахівці продовжують вивчати ситуацію.

Під час спілкування з пресою американському лідеру також поставили запитання, чи нагадує йому поведінка Кремля дії Пекіна під час виникнення коронавірусу. Журналісти звернули увагу на мінімальну кількість публічної інформації з боку російських державних структур.

Китай тоді небагато говорив, і Росія зараз також говорить небагато. Але вони стверджують, що тримають все під повним контролем,

– зазначив Дональд Трамп, президент США.

Наразі міжнародні спостерігачі та американські служби продовжують відстежувати перебіг подій у Росії для остаточної оцінки ризиків.