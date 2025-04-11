Группа коммуникаций Волынского ОТЦК и СП сообщила корреспонденту "Мы – Украина" Владимиру Миколайчуку обстоятельства трагедии, передает 24 Канал.

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Что известно

Так, в ТЦК рассказали, что тело врача-неропатолога нашла за рабочим столом уборщица утром. Председатель ВВК остался на работе вечером из-за значительной нагрузки.

Судебные медэксперты на теле умершего не обнаружили повреждений и признаков насилия, а обстановка на рабочем месте не была нарушена. Поэтому правоохранители сведения по данному факту внесли в ЕРДР с пометкой "естественная смерть".

Напомним, что в Одесской области умер работник военкомата. В СМИ сначала распространили ложную информацию о "передозировке запрещенными веществами". Впрочем, в ТЦК опровергли ее, объяснив, что военнослужащий 2-го отдела Измаильского РТЦК и СП умер из-за отека головного мозга, который возник как следствие ранее полученной черепно-мозговой травмы.