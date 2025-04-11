Група комунікацій Волинського ОТЦК та СП повідомила кореспонденту "Ми – Україна" Володимиру Миколайчуку обставини трагедії, передає 24 Канал.

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Що відомо

Так, у ТЦК розповіли, що тіло лікаря-неропатолога знайшла за робочим столом прибиральниця вранці. Голова ВЛК залишився на роботі ввечері через значне навантаження.

Судові медексперти на тілі померлого не виявили ушкоджень та ознак насильства, а обстановка на робочому місці не була порушена. Тому правоохоронці внесли відомості за цим фактом внесли до ЄРДР з приміткою "природна смерть".

Нагадаємо, що на Одещині помер працівник військкомату. У ЗМІ спершу поширили неправдиву інформацію про "передозування забороненими речовинами". Втім, у ТЦК спростували її, пояснивши, що військовослужбовець 2-го відділу Ізмаїльського РТЦК та СП помер через набряк головного мозку, який виник як наслідок раніше отриманої черепно-мозкової травми.