Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП у середу, 9 квітня, передає 24 Канал. Заяву зробили на фоні "спроб дискредитації" – місцеві ЗМІ поширювали інформацію про нібито "передозування забороненими речовинами".

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Що відомо про подію

У ТЦК висловили співчуття родині та близьким померлого, а також розповіли, що їхній колега "пройшов бойовий шлях, віддав частину свого здоров’я та життя, виконуючи обов’язок перед державою". До тилового підрозділу службовця перевели після поранення.

Зверніть увагу! ЗМІ, який повідомив непідтверджену версію смерті співробітника ТЦК, посилаючись на власні джерела, уже видалив публікацію.

Ми закликаємо журналістську спільноту до відповідальності, перевірки інформації та дотримання професійної етики. А всіх громадян – до стриманості, людяності та поваги до тих, хто служить,

– написали в структурі.

До слова, львівського експрокурора Ростислава Ільницького мобілізували до ЗСУ в липні 2024 року. Зараз чоловік, якого підозрюють у підробці документів, працює в ТЦК на Закарпатті. На початку квітня він подав декларацію на переведення у Хустський міський РТЦК та СП.