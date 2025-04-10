Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Вінницький апеляційний суд. Він залишив у силі ухвалу Вінницького міського суду від 27 березня.

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Що відомо про справу

Нагадаємо, суд першої інстанції постановив відсторонити підозрювану від посади строком на 2 місяці у межах досудового розслідування.

Інцидент стався ще 12 вересня 2024 року. За даними ДБР, до ТЦК прийшов чоловік, що отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури.

Заступниця керівника нібито була незадоволена його поведінкою та почала примушувати до підписання анкети військовозобов'язаного й відмови від бронювання.

"Після того як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити", – повідомили у відомстві. Окрім того, підлеглий чиновниці завдав потерпілому щонайменше 3 удари кулаками в обличчя та голову.

Постраждалий отримав забій головного мозку, синці та садна. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР.

До слова, 9 квітня в Житомирі між цивільним та представниками ТЦК стався конфлікт. У структурі заявили, що чоловік 1999 року народження застосував проти службовців перцевий балончик і намагався втекти.