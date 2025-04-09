Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП і місцеві телеграм-канали. Чоловік нібито застосував проти службовців перцевий балончик.

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Що відомо про інцидент

У ТЦК заявили, що їхній представник разом із водієм на службовому автомобілі супроводжували громадянина 1999 року народження для проходження ВЛК. Під час руху чоловік буцімто застосував перцевий балончик, направивши його в обличчя службовцям.

Заради уникнення ДТП водій зупинив авто, а громадянин, скориставшись моментом, почав утікати. На місці події працює слідчо-оперативна група, обставини інциденту з’ясують у правовому порядку.

У мережі з'явилися кадри інциденту з ТЦК: дивіться відео

На відео зафіксовано саме момент зупинення громадянина для недопущення втечі, але втримати його не вдалося, оскільки на той момент обидва військовослужбовці ще не оговталися від ефекту перцевого розчину,

– зазначили в ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно інцидент між працівниками ТЦК та цивільними стався у Львові. Після нього член групи оповіщення звернувся до поліції з заявою про травму руки.