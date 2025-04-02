Про це 24 Канал пише з посиланням на соціальні мережі та повідомлення Львівського обласного ТЦК і СП.

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Конфлікт із ТЦК у Львові

1 квітня працівники ТЦК і СП затримали на вулиці Симоненка чоловіка. У соціальних мережах писали, що затриманого буцімто відправили на проходження військово-лікарської комісії. Коли він повертався, один зі співробітників вдарив його по голові. До порятунку цивільного чоловіка долучилися перехожі, у той момент йому вдалося втекти.

Однак ТЦК подав чоловіка в розшук. У відомстві зазначили, що він порушив правила військового обліку.

Коли співробітники ТЦК намагалися затримати чоловіка, зав’язалася сутичка з громадянами. Один громадянин, розуміючи, що не впорається самостійно з натовпом військовослужбовців, кликав на допомогу жінок, які проходили поруч. У ТЦК зазначили, що перешкоджання їхній діяльності під час війни вважається ворожими діями щодо власної держави.

Будь-які спроби з боку військовослужбовців пояснити ситуацію щодо військовозобов’язаного виявилися марними. Це своєю чергою призвело до надмірних емоцій. У загальній штовханині військовозобов’язаному громадянину вдалося втекти,

– повідомляє пресслужба обласного ТЦК і СП.

Також відомо, що один з членів групи оповіщення під час конфлікту отримав травму руки, бо його вдарив затриманий чоловік. Із відповідною заявою працівник ТЦК звернувся до поліції.

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Нагадаємо, нещодавно в Одеській області затримали чоловіка, який двічі тікав від працівників ТЦК і СП. Житель Білгород-Дністровського ухилявся від перевірки документів, хоча перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.