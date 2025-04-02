Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на социальные сети и сообщения Львовского областного ТЦК и СП.

Смотрите также Уклонение от мобилизации в Украине: как будут наказывать в апреле 2025 года

Конфликт с ТЦК во Львове

1 апреля работники ТЦК и СП задержали на улице Симоненко мужчину. В социальных сетях писали, что задержанного якобы отправили на прохождение военно-врачебной комиссии. Когда он возвращался, один из сотрудников ударил его по голове. К спасению гражданского мужчины присоединились прохожие, в тот момент ему удалось убежать.

Однако ТЦК подал мужчину в розыск. В ведомстве отметили, что он нарушил правила воинского учета.

Когда сотрудники ТЦК пытались задержать мужчину, завязалась стычка с гражданами. Один гражданин, понимая, что не справится самостоятельно с толпой военнослужащих, звал на помощь женщин, которые проходили рядом. В ТЦК отметили, что препятствование их деятельности во время войны считается враждебными действиями в отношении собственного государства.

Любые попытки со стороны военнослужащих объяснить ситуацию в отношении военнообязанного оказались напрасными. Это в свою очередь привело к чрезмерным эмоциям. В общей толкотне военнообязанному гражданину удалось убежать,

– сообщает пресс-служба областного ТЦК и СП.

Также известно, что один из членов группы оповещения во время конфликта получил травму руки, потому что его ударил задержанный мужчина. С соответствующим заявлением работник ТЦК обратился в полицию.

Во Львове произошла стычка между гражданскими и работниками ТЦК: смотрите видео

Напомним, недавно в Одесской области задержали мужчину, который дважды убегал от работников ТЦК и СП. Житель Белгород-Днестровского уклонялся от проверки документов, хотя находился в розыске за нарушение правил воинского учета.