Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Інцидент зафіксували боді-камери правоохоронців.

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Що кажуть у ТЦК

Під час виконання службових обов’язків група з представників Нацполіції та ТЦК провела перевірку військово-облікових документів одного з громадян.

Під час встановлення його особи з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку. До того ж замість сприяння встановленню обставин він двічі намагався втекти.

Після проведення роз'яснювальної роботи з цивільним населенням представниками Національної поліції України, громадянин був доставлений нарядом ГРПП до Білгород-Дністровського РТЦК та СП,

– йдеться в повідомленні.

Обов’язок військового обліку закріплений у законодавстві України, і відповідальність за його порушення несе громадянин, а не інституція, яка забезпечує дотримання закону. Питання мобілізації, відстрочок та військового обліку регулярно роз’яснюються на офіційних ресурсах державних установ.

У ТЦК наголошують – дотримання законодавства це запорука уникнення будь-яких непорозумінь. Правоохоронні органи та ТЦК і СП забезпечують виконання норм воєнного часу й закликають громадян до правосвідомої поведінки та конструктивної взаємодії з представниками силових структур.

Нагадаємо, нещодавно в Кременчуці Полтавської області чоловік із травматичного пістолета вистрелив у ногу службовцю ТЦК. Його затримали, слідчо-оперативна група з'ясовує обставини події.