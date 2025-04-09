Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП и местные телеграмм-каналы. Мужчина якобы применил против служащих перцовый баллончик.

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Что известно об инциденте

В ТЦК заявили, что их представитель вместе с водителем на служебном автомобиле сопровождали гражданина 1999 года рождения для прохождения ВВК. Во время движения мужчина якобы применил перцовый баллончик, направив его в лицо служащим.

Во избежание ДТП водитель остановил авто, а гражданин, воспользовавшись моментом, начал убегать. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента выяснят в правовом порядке.

В сети появились кадры инцидента с ТЦК: смотрите видео

На видео зафиксирован именно момент остановки гражданина для недопущения побега, но удержать его не удалось, поскольку на тот момент оба военнослужащих еще не оправились от эффекта перцового раствора,

– отметили в ТЦК.

Напомним, недавно инцидент между работниками ТЦК и гражданскими произошел во Львове. После него член группы оповещения обратился в полицию с заявлением о травме руки.