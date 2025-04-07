Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Юрчука для телеканала TV5.

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Что в ТЦК думают о собственной работе

Виктор Юрчук убежден, что воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК. По его словам, это очень тяжелая работа.

Мы должны комплектовать Вооруженные Силы. Кто-то на ротации, кто-то ранен. Должны пополнять,

– отметил он.

По его мнению, россияне понимают важность их работы и поэтому устраивают всевозможные провокации вблизи ТЦК и завербовывают украинских граждан, чтобы они устраивали теракты.

Виктор Юрчук также заверил, что 90% ТЦК "работают по совести и закону". Начальник Пологовского РТЦК замечает, что сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права самостоятельно задерживать людей. Именно поэтому полиция присутствует и на блокпосту.

Кстати, Юрчук также недоволен увеличением количества "50-летних студентов". Он убежден, что все военнообязанные должны служить, чтобы выполнить свой долг перед Родиной и иметь возможность жить в Украине.