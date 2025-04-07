Начальник Пологовского РТЦК и СП Виктор Юрчук рассказал, как территориальные центры комплектования сотрудничают с правоохранительными органами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью телеканалу TV5.

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Как ТЦК сотрудничают с полицией

Юрчук рассказывает, что лично не ходит на оповещение. Его солдаты также ходят с полицейскими. Он отмечает, что ТЦК только может вызвать машину, если человек нарушает закон, чтобы его доставили для прохождения ВВК.

Начальник Пологовского РТЦК замечает, что сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права самостоятельно задерживать людей. Именно поэтому полиция присутствует и на блок посту.

По мнению Юрчука, нынешняя система оповещения является неэффективной. Он объясняет, что работает другим образом: собирает общины дважды в месяц, дает им задание, отправляет распоряжения и тогда они оповещают людей.

Впрочем, если человек не появляется по повестке, к делу приобщают полицию и подают таких лиц в розыск.

По его словам, работать в ТЦК даже труднее, чем воевать на фронте. Юрчук объясняет это тем, что именно территориальные центры комплектования занимаются формированием украинских Вооруженных Сил.

По его мнению, россияне понимают важность их работы и поэтому устраивают всевозможные провокации вблизи ТЦК и завербовывают украинских граждан, чтобы они устраивали теракты.

К слову, начальник Пологовского РТЦК выразил недовольство по поводу того, что некоторые мужчины становятся студентами, чтобы получить отсрочку. Он объясняет, что все военнообязанные должны служить, чтобы выполнить свой долг перед Родиной и иметь возможность жить в Украине.