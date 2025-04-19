Это ответили в А0139 на запрос hromadske, передает 24 Канал. Речь идет о 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева.

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Мобилизация Насирова

ВВК вынесла постановление, согласно которому Насиров стал годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны и тому подобное.

Однако приказ о призыве на военную службу по мобилизации Романа Насирова был отменен і "является таким, что фактически не состоялся". Основанием назвали нарушение требований Порядка проведения призыва на военную службу по мобилизации, который утвержден постановлением правительства от 16 мая 2024 года №560.

В воинской части также заверили, что в рамках служебного расследования, которое назначили по распоряжению главнокомандующего ВСУ, предоставляют представителям военной службы правопорядка "полную и всестороннюю информацию".

Военная часть А0139 всегда стойко стояла и продолжает стоять на защите и обороне Родины и отмечает, что в подразделении четко сформирована нулевая толерантность к любым проявлениям коррупции,

– отметили там.

Напомним, что Романа Насирова обвиняют в получении "крупнейшей взятки в истории Украины" в сумме 722 миллионов гривен. Перед финальным судебным заседанием он мобилизовался в ряды ВСУ, однако через 3 дня приказ об этом отменили.