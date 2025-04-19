Це відповіли в А0139 на запит hromadske, передає 24 Канал. Йдеться про 101-шу окрему бригаду охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова.

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Мобілізація Насірова

ВЛК винесла постанову, відповідно до якої Насіров став придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони тощо.

Однак наказ про призов на військову службу під час мобілізації Романа Насірова був скасований і "є таким, що фактично не відбувся". Підставою назвали порушення вимог Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, який затверджений постановою уряду від 16 травня 2024 року №560.

У військовій частині також запевнили, що в межах службового розслідування, яке призначили за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ, надають представникам військової служби правопорядку "повну та всебічну інформацію".

Військова частина А0139 завжди непохитно стояла та продовжує стояти на захисті та обороні Батьківщини й наголошує, що у підрозділі чітко сформована нульова толерантність до будь-яких проявів корупції,

– зазначили там.

Нагадаємо, що Романа Насірова звинувачують в отриманні "найбільшого хабаря в історії України" у сумі 722 мільйонів гривень. Перед фінальним судовим засіданням він мобілізувався до лав ЗСУ, проте через 3 дні наказ про це скасували.