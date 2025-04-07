Начальник Пологівського РТЦК та СП Віктор Юрчук розповів, як територіальні центри комплектування співпрацюють з правоохоронними органами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням його інтерв'ю телеканалу TV5.

Дивіться також У ТЦК пояснили, куди мобілізують чоловіків віком за 50 років

Як ТЦК співпрацюють з поліцією

Юрчук розповідає, що особисто не ходить на оповіщення. Його солдати також ходять з поліцейськими. Він зазначає, що ТЦК лише може викликати машину, якщо людина порушує закон, щоб її доставили для проходження ВЛК.

Начальник Пологівського РТЦК зауважує, що співробітники територіальних центрів комплектування не мають права самостійно затримувати людей. Саме тому поліція присутня і на блок посту.

На думку Юрчука, теперішня система оповіщення є неефективною. Він пояснює, що працює іншим чином: збирає громади двічі на місяць, дає їм завдання, відправляє розпорядження і тоді вони оповіщують людей.

Втім, якщо людина не з'являється по повістці, до справи долучають поліцію та подають таких осіб в розшук.

За його словами, працювати в ТЦК навіть важче, ніж воювати на фронті. Юрчук пояснює це тим, що саме територіальні центри комплектування займаються формуванням українських Збройних Сил.

На його думку, росіяни розуміють важливість їхньої роботи й тому влаштовують всілякі провокації поблизу ТЦК та завербовують українських громадян, щоб вони влаштовували теракти.

До слова, начальник Пологівського РТЦК висловив невдоволення з приводу того, що деякі чоловіки стають студентами, щоб отримати відстрочку. Він пояснює, що всі військовозобов'язані повинні служити, щоб виконати свій обов'язок перед Батьківщиною та мати змогу жити в Україні.