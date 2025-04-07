Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Запорізький обласний ТЦК та СП.

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Куди мобілізують чоловіків 50+

Заступник начальника Запорізького ТЦК заявив, що військовозобов'язаних 50+ після проходження ВЛК направляють до частин тилового призначення, частин підтримки та забезпечення.

Що стосується підрозділів підтримки та забезпечення, – також є багато військових спеціальностей, які необхідні. Ці підрозділи виконують дуже важливі завдання з обладнання відповідних фортифікаційних споруд. І ще виконуючи будь-які спеціальні завдання, здійснюючи заходи забезпечення бойових підрозділів,

– зазначив Андрій Якунін.

Підкреслив, робота цих підрозділів дуже важлива. Є дуже велика необхідність у їх комплектуванні таких підрозділів фахівцями різних спеціальностей, зокрема, водії, оператори різноманітні, кранівники тощо.

Заступник начальника ТЦК зазначив, що можна перелічувати багато спеціальностей, які необхідні. Додав, можливо, вони десь перетинаються з цивільними, але також такі спеціальності потрібні у війську.

Також громадяни віком за 50 років можуть призвати на службу в ТЦК.