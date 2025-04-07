Начальник Пологівського РТЦК та СП Віктор Юрчук висловився про таких ухилянтів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю телеканалу TV5.

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Що сказав Юрчук про ухилянтів

Насамперед начальник Пологівського РТЦК та СП зауважив, що всі військовозобов'язані повинні служити, щоб виконати свій обов'язок перед Батьківщиною та мати змогу жити в Україні. Він зазначає, що ситуація із "50-річними студентами" є досить неприємною для нього.

Мені неприємно. Я вважаю, що людина має вчитися років до 40. А то йому 50 з чимось років, а він ще студент,

– каже Юрчук.

Він також додає, що деякі навчальні заклади скасували відстрочку для студентів і таких людей наразі призивають.

Нагадаємо, що раніше Кабмін погодив законопроєкт, який змінює правила отримання відстрочки для студентів та педагогів. Зокрема, її не можуть отримати здобувачі освіти, які вдруге навчаються на тому самому рівні, а також ті, хто розпочав навчатися за кордоном після 24 лютого 2022 року.