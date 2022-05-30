Когда Путин умрёт, информация может задержаться на день или на несколько часов, но никак не больше. Это только в фильмах какая-то маленькая группа может удерживать тайну дольше.

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Так свидетельствует история

Сталин умер вечером 5 марта 1953 года.

Как Вы думаете, когда его соратники разделили между собой основные посты?

Это было вовсе не небольшая перестановка кресел – в руководство были возвращены попавшие перед этим в опалу Молотов и Микоян, причём Молотов был возвращён на пост министра иностранных дел, Берия снова, после перерыва стал куратором спецслужб, основной пост Сталина, премьер-министра, достался Маленкову, а его второй пост, секретаря партии – Хрущеву. Был переформирован президиум ЦК (так в тот момент называлось политбюро) и тому подобное.

Когда? Уже 4 марта - за сутки до смерти Сталина. В подобных режимах вакуум возникает максимум на несколько часов.

​Ск азка

После смертей Брежнева, Черненко, Андропова борьба всё так же устаканивалось за несколько часов.

В случае Черненко и Андропова не нужно было "пакетных соглашений", потому что оба были стары и смертельно больны – их выбор был просто "сохранением статус-кво" пока идёт реальная борьба.

А с выбором Горбачева было, конечно, не так, потому что были проигравшие – ровесники Горбачева, и там было "пакетное соглашение".

Но это также произошло мгновенно. Это сказка, что можно долго скрывать смерть лидера в авторитарной системе.