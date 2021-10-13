Об этом сообщил заместитель районного прокурора прокуратуры города Стараховице Кшиштоф Грудневский. Он подчеркнул, что сейчас рассматривают разные версии.

Все здесь Загадочная смерть: в одном из польских хостелов умерла украинка

Пока неизвестно, причастны ли к смерти третьи лица

Пока мы еще не знаем, причастны ли к смерти другие лица, поскольку такая вероятность все еще есть,

– сказал Грудневский.

Сейчас рабочие версии такие:

Естественная смерть.

Смерть в результате избиения.

Убийство.

Последние 2 варианта, говорят в прокуратуре, маловероятны, потому что на теле умершей нет следов насилия. Несмотря на это, дело – непростое, так как конкретного свидетеля нет. Никто пока не может рассказать, где женщина была и чем занималась.

Пока неизвестно, где работала женщина, – прокуратура

Одни утверждают, что она до недавнего времени работала, другие говорят, что она вообще нигде не работала. Известно лишь, что она оплатила проживание в хостеле до конца месяца,

– сообщил Грудневский.

Обратите внимание! Пока польская сторона устанавливает контакт с семьей умершей, и будут решать вопросы по доставке тела на родину.

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