Об этом сообщил заместитель районного прокурора прокуратуры города Стараховице Кшиштоф Грудневский. Он подчеркнул, что сейчас рассматривают разные версии.
Все здесь Загадочная смерть: в одном из польских хостелов умерла украинка
Пока неизвестно, причастны ли к смерти третьи лица
Пока мы еще не знаем, причастны ли к смерти другие лица, поскольку такая вероятность все еще есть,
– сказал Грудневский.
Сейчас рабочие версии такие:
- Естественная смерть.
- Смерть в результате избиения.
- Убийство.
Последние 2 варианта, говорят в прокуратуре, маловероятны, потому что на теле умершей нет следов насилия. Несмотря на это, дело – непростое, так как конкретного свидетеля нет. Никто пока не может рассказать, где женщина была и чем занималась.
Пока неизвестно, где работала женщина, – прокуратура
Одни утверждают, что она до недавнего времени работала, другие говорят, что она вообще нигде не работала. Известно лишь, что она оплатила проживание в хостеле до конца месяца,
– сообщил Грудневский.
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