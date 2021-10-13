Про це повідомив заступник районного прокурора прокуратури міста Стараховіце Кшиштоф Груднєвський. Він наголосив, що наразі розглядають різні версії.

Все тут Загадкова смерть: в одному з польських хостелів померла українка

Наразі невідомо, чи до смерті причетні треті особи

Зараз ми ще не знаємо, чи до смерті причетні інші особи, оскільки така ймовірність усе ще є,
– сказав Груднєвський.

Наразі робочі версії такі:

  • Природна смерть.
  • Смерть в результаті побиття.
  • Вбивство.

Останні 2 варіанти, кажуть у прокуратурі, малоймовірні, бо на тілі померлої немає слідів насилля. Попри це, справа – непроста, адже конкретного свідка нема. Ніхто поки не може розповісти, де жінка була та чим займалась.

Наразі невідомо, де працювала жінка, – прокуратура

Одні стверджують, що вона донедавна працювала, інші кажуть, що вона взагалі ніде не працювала. Відомо, лише, що вона оплатила проживання в хостелі до кінця місяця,
– повідомив Груднєвський.

Читайте також Українців в Польщі спіймали на крадіжці велосипедів

Що відомо про смерть українки в хостелі?

11 жовтня в одному з хостелів у Стараховіцах знайшли непритомною жінку. Лікарі швидкої, які прибули на місце, врятувати її не змогли. Виявилось, що це – громадянка України.