Про це повідомив заступник районного прокурора прокуратури міста Стараховіце Кшиштоф Груднєвський. Він наголосив, що наразі розглядають різні версії.
Все тут Загадкова смерть: в одному з польських хостелів померла українка
Наразі невідомо, чи до смерті причетні треті особи
Зараз ми ще не знаємо, чи до смерті причетні інші особи, оскільки така ймовірність усе ще є,
– сказав Груднєвський.
Наразі робочі версії такі:
- Природна смерть.
- Смерть в результаті побиття.
- Вбивство.
Останні 2 варіанти, кажуть у прокуратурі, малоймовірні, бо на тілі померлої немає слідів насилля. Попри це, справа – непроста, адже конкретного свідка нема. Ніхто поки не може розповісти, де жінка була та чим займалась.
Наразі невідомо, де працювала жінка, – прокуратура
Одні стверджують, що вона донедавна працювала, інші кажуть, що вона взагалі ніде не працювала. Відомо, лише, що вона оплатила проживання в хостелі до кінця місяця,
– повідомив Груднєвський.
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