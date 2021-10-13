Про це повідомив заступник районного прокурора прокуратури міста Стараховіце Кшиштоф Груднєвський. Він наголосив, що наразі розглядають різні версії.

Все тут Загадкова смерть: в одному з польських хостелів померла українка

Наразі невідомо, чи до смерті причетні треті особи

Зараз ми ще не знаємо, чи до смерті причетні інші особи, оскільки така ймовірність усе ще є,

– сказав Груднєвський.

Наразі робочі версії такі:

Природна смерть.

Смерть в результаті побиття.

Вбивство.

Останні 2 варіанти, кажуть у прокуратурі, малоймовірні, бо на тілі померлої немає слідів насилля. Попри це, справа – непроста, адже конкретного свідка нема. Ніхто поки не може розповісти, де жінка була та чим займалась.

Наразі невідомо, де працювала жінка, – прокуратура

Одні стверджують, що вона донедавна працювала, інші кажуть, що вона взагалі ніде не працювала. Відомо, лише, що вона оплатила проживання в хостелі до кінця місяця,

– повідомив Груднєвський.

Зверніть увагу! Поки що польська сторона встановлює контакт з родиною померлої і вирішуватимуть питання щодо доправлення тіла на батьківщину.

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