Что нашли возле Шишова

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что возле тела Шишова нашли мобильный телефон, также был чей-то след. Рядом стояли пеньки.

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Высота от удавки до земли составляла 3 метра 8 сантиметров. Высота первого пенька – 60 сантиметров, второго – 50. Рядом был еще один такой же пенек. Рост виталия был 185 сантиметров. Веревка была сложена в 4 слоя.

Травмы активиста

Клименко рассказал о травмах Шишова. У него была содрана кожа на ноге, ссадины на левом колене и на груди, а также потертости на верхней части губы.

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