Утром 24 июля во зданием МВД собрались активисты с требованием тщательно расследовать обстоятельства смерти волонтера Алексея Кучапина. Заместитель министра МВД Антон Геращенко пообещал, что правоохранители проверят все версии его гибели.

Митинг под МВД

Как сообщает hromadske, утром у здания МВД в Киеве собрались несколько десятков человек. Они требовали тщательно расследовать все обстоятельства смерти Кучапина.

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Среди основных аргументов, почему активисты не верят в версию самоубийства – это жизненные взгляды, которые основывались на вере в Бога.

Мы не верим, что Алексей умер своей смертью. Он – верующий и не мог совершить самоубийство,

– рассказала одна из организаторов акции Наталья Лунь.

Активисты выдвинули к правоохранителям следующие требования:

отработать версию об убийстве Кучапина;

провести химическую экспертизу;

проверить, угрожали ли Алексею, и действительно ли активист помогал жертвам квартирных афер;

отстранить тех, кто ведет сейчас следствие.

Кто такой Алексей Кучапин?

39-летний волонтер, руководитель общественной организации "Дом Милосердия". Занимался расследований дел, связанных с продажей детей. Алексей Кучапин занимался беспризорными и пытался возвращать отобранные у пожилых людей квартиры.



Во время карантина Алексей за свои деньги снимал квартиры для бездомных людей.

Что сказали в МВД

К протестующим вышел заместитель министра МВД Антон Геращенко. Он отметил, что при осмотре места гибели Алексея Кучапина фактов, которые сразу бы указали на насильственную смерть, не обнаружили. Однако полиция проверит всю информацию, а также ждет выводы ряда судебно-медицинских экспертиз.

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По словам заместителя министра, при осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, на столе обнаружили предсмертную записку.

Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений,

– сказал Антон Геращенко.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко добавил, что правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель предоставил важные показания для следствия.

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