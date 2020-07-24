Вранці 24 липня під будівлею МВС зібралися активісти з вимогою ретельно розслідувати обставини смерті волонтера Олексія Кучапіна. Заступник міністра МВС Антон Геращенко пообіцяв, що правоохоронці перевірять усі версії його загибелі.

Мітинг під МВС

Як повідомляє hromadske , вранці під будівлею МВС у Києві зібралися декілька десятків людей. Вони вимагали ретельно розслідувати усі обставини смерті Кучапіна.

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Серед основних аргументів, чому активісти не вірять у версію самогубства – це життєві погляди, які ґрунтувалися на вірі в Бога.

Ми не віримо, що Олексій помер своєю смертю. Він – вірянин і не міг вчинити самогубство,

– розповіла одна з організаторок акції Наталя Луньо.

Активісти висунули до правоохоронців такі вимоги:

відпрацювати версію про вбивство Кучапіна;

провести хімічну експертизу;

перевірити, чи погрожували Олексію, і чи справді активіст допомагав жертвам квартирних афер;

відсторонити тих, хто веде нині слідство.

Хто такий Олексій Кучапін? 39-річний волонтер, керівник громадської організації "Дім Милосердя". Займався розслідуваням справ, пов'язаних із продажем дітей. Олексій Кучапін опікувався безпритульними і намагався повертати відібрані у літніх людей квартири.



Під час карантину Олексій за свої гроші винаймав квартири для бездомних людей.

Що сказали у МВС

До протестувальників вийшов заступник міністра МВС Антон Геращенко. Він зазначив: під час огляду місця загибелі Олексія Кучапіна фактів, які одразу б вказали на насильницьку смерть, не виявили. Однак поліція перевірить усю інформацію, а також чекає на висновки низки судово-медичних експертиз.

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За словами заступника міністра, під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, на столі виявили передсмертну записку.

Усі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз. Оглянувши квартиру, поліцейські встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень,

– сказав Антон Геращенко.

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко додав, що правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. Свідок надав важливі покази для слідства.

Смерть Олексія Кучапіна: коротко