Смерть Яны Червоной на Донбассе: военные показали жуткие фото с места трагедии

Из-за обстрела боевиков на Донбассе погибли известная харьковская волонтерка и пулеметчица Яна Червона и командир боевой машины, командир отделения Александр Милютин.

Оба герои были воинами батальона "Донбасс Украина". Яна получила позывной "Ведьма", а Александр – "Деда". Боевики обстреляли позиции украинских воинов гаубицами 152-го калибра. Одна из вражеских мин попала в блиндаж.

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В батальоне "Донбасс Украина" показали фото с места трагедии.

В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни одного шанса,

– опубликовав одно из них, написал командир батальона Вячеслав Власенко.



Фото с места трагедии

Яна Червона рассказывала в интервью, что присоединилась к активистам сразу после выхода из декретного отпуска. Когда началась война, стала волонтеркой и помогала батальону "Айдар". В 2016 году решила пойти на службу в ВСУ. Дома ее ждали муж и двое детей.

Яна была пулеметчицей, взяла позывной "Ведьма". Погибший воин Александр Милютин получил позывной "Деда". Церемония прощания с Яной Червоной состоится в 11:00 4 апреля 2019 года на улице Сумской, 37 в Харькове – возле памятника Тарасу Шевченко.



Погибшая Яна Червона



Погибший Александр Милютин

Фото батальона "Донбасс-Украина" с места трагедии:

В штабе ООС также отметили, младший сержант Александр Милютин и старший солдат Яна Червона вместе с товарищами открыли огонь по вражеской пехоте из станкового противотанкового гранатомета и пулемета, когда враг начал приближаться.

Враг понес потери и был вынужден отступить. В то же время, с целью обеспечения отступления, противник продолжал применение минометов калибра 120 мм. Одна из вражеских мин оборвала жизнь наших героев,

– рассказал представитель пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов на ежедневном брифинге.

За мужество и героизм украинских воинов наградят посмертно.