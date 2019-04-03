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      Смерть Яны Червоной на Донбассе: военные показали жуткие фото с места трагедии

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      Военные показали жуткие фото с места гибели украинских воинов
      Военные показали жуткие фото с места гибели украинских воинов / Фото из открытых источников

      Из-за обстрела боевиков на Донбассе погибли известная харьковская волонтерка и пулеметчица Яна Червона и командир боевой машины, командир отделения Александр Милютин.

      Оба герои были воинами батальона "Донбасс Украина". Яна получила позывной "Ведьма", а Александр – "Деда". Боевики обстреляли позиции украинских воинов гаубицами 152-го калибра. Одна из вражеских мин попала в блиндаж.

      Читайте также: Потери на фронте: кем были герои Яна Червона и Алексей Милютин

      В батальоне "Донбасс Украина" показали фото с места трагедии.

      В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни одного шанса,
      – опубликовав одно из них, написал командир батальона Вячеслав Власенко.


      Фото с места трагедии

      Яна Червона рассказывала в интервью, что присоединилась к активистам сразу после выхода из декретного отпуска. Когда началась война, стала волонтеркой и помогала батальону "Айдар". В 2016 году решила пойти на службу в ВСУ. Дома ее ждали муж и двое детей.

      Яна была пулеметчицей, взяла позывной "Ведьма". Погибший воин Александр Милютин получил позывной "Деда". Церемония прощания с Яной Червоной состоится в 11:00 4 апреля 2019 года на улице Сумской, 37 в Харькове – возле памятника Тарасу Шевченко.


      Погибшая Яна Червона


      Погибший Александр Милютин

      Фото батальона "Донбасс-Украина" с места трагедии:

      В штабе ООС также отметили, младший сержант Александр Милютин и старший солдат Яна Червона вместе с товарищами открыли огонь по вражеской пехоте из станкового противотанкового гранатомета и пулемета, когда враг начал приближаться.

      Враг понес потери и был вынужден отступить. В то же время, с целью обеспечения отступления, противник продолжал применение минометов калибра 120 мм. Одна из вражеских мин оборвала жизнь наших героев,
      – рассказал представитель пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов на ежедневном брифинге.

      За мужество и героизм украинских воинов наградят посмертно.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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