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      Потери на фронте: кем были герои Яна Червоная и Алексей Милютин

      92 Читати новину українською

      Украинцы привыкли к войне на Востоке, а ежедневные сводки ООС мы воспринимаем скорее как статистику. Однако стоит помнить, что война продолжаются и чуть ли не ежедневно Украина теряет настоящих героев. Такими были Яна Червоная и Александр Милютин, которые погибли после обстрела пророссийских боевиков.

      Яна Червоная

      Для нее противостояние с "русским миром" началось на Харьковском Евромайдане. Тогда Яна Червоная присоединилась к местной самообороне. Когда на Востоке началась настоящая война, то Яна начала активно собирать помощь добровольцам.

      Читайте также: Смерть Яны Червоной на Донбассе: военные показали жуткие фото с места трагедии

      А уже в 2016 году женщина и сама взяла в руки оружие, сменив уютный дом на мокрые окопы. Все потому, что она не смогла быть в стороне. Так Яна с позывным "Ведьма" стала пулеметчицей батальона "Донбасс Украина".

      Они (пророссийские оккупанты, – 24 канал) постоянно провоцируют нас, вылезают, ходят в полный рост и пытаются подловить. Поэтому снейпера работают постоянно,
      – сказала женщина в одном из интервью.

      За два с половиной года службы на передовой "Ведьма" стала опытным бойцом. Больше всего хотела, чтобы война закончилась победой и вернуться домой.

      Яна Червона

      Дома Яну ждали муж и двое детей.

      Александр Милютин

      Вместе с Яной в блиндаже был сержант Александр Милютин с позывным "Дед". Он родился в прифронтовом Бахмуте. Откуда до передовой считанные километры. Поэтому Александр не раздумывая ушел на фронт.

      После обеда 2 апреля жизнь Яны Червоной и Александра Милютина оборвались. Враг среди бела дня начал бить из гаубиц 152 калибра. Снаряд попал прямо в блиндаж, в котором находились военные. И шансов выжить в этом аду не было.


      В батальоне "Донбасс Украина" показали фото с места трагедии.

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Война Украина – Россия Евромайдан
      Источник: 24 канал
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