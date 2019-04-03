Втрати на фронті: ким були герої Яна Червона та Олексій Мілютін

Українці звикли до війни на Сході, а щоденні зведення ООС ми сприймаємо швидше як статистику. Проте варто пам'ятати, що війна продовжуються і ледь не щодня Україна втрачає справжніх героїв. Такими були Яна Червона та Олександр Мілютін, які загинули після обстрілу проросійських бойовиків.

Яна Червона

Для неї протистояння з "рускім міром" почалося на харківському Євромайдані. Тоді Яна Червона долучилася до місцевої самооборони. Коли ж на Сході розпочалася справжня війна, то Яна почала активно збирати допомогу добровольцям.

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А вже у 2016 році жінка й сама взяла до рук зброю, змінивши затишну домівку на мокрі окопи. Все тому, що вона не змогла бути осторонь. Так Яна з позивним "Відьма" стала кулеметницею батальйону "Донбас Україна".

Вони (проросійські окупанти, – 24 канал) постійно провокують нас, вилазять, ходять у повний зріс та намагаються підловити. Тож снейпера працюють постійно,

– сказала жінка в одному з інтерв'ю.

За два з половиною роки служби на передовій "Відьма" стала досвідченим бійцем. Найбільше хотіла, аби війна закінчилася перемогою та повернутись додому.



Вдома на Яну чекали чоловік та двоє дітей.

Олександр Мілютін

Разом з Яною у бліндажі був сержант Олександр Мілютін з позивним "Дєда". Він народився у прифронтовому Бахмуті. Звідки до передової лічені кілометри. Тому Олександр не роздумуючи пішов на фронт.

По обіді 2 квітня життя Яни Червоної та Олександра Мілютіна обірвалися. Ворог серед білого дня почав гатити з гаубиць 152 калібру. Снаряд потрапив просто у бліндаж, в якому перебували військові. І шансів вижити у цьому пеклі не було.



У батальйоні "Донбас Україна" показали фото з місця трагедії.