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      Втрати на фронті: ким були герої Яна Червона та Олексій Мілютін

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      Українці звикли до війни на Сході, а щоденні зведення ООС ми сприймаємо швидше як статистику. Проте варто пам'ятати, що війна продовжуються і ледь не щодня Україна втрачає справжніх героїв. Такими були Яна Червона та Олександр Мілютін, які загинули після обстрілу проросійських бойовиків.

      Яна Червона

      Для неї протистояння з "рускім міром" почалося на харківському Євромайдані. Тоді Яна Червона долучилася до місцевої самооборони. Коли ж на Сході розпочалася справжня війна, то Яна почала активно збирати допомогу добровольцям.

      Читайте також: Смерть Яни Червоної на Донбасі: військові показали моторошні фото з місця трагедії

      А вже у 2016 році жінка й сама взяла до рук зброю, змінивши затишну домівку на мокрі окопи. Все тому, що вона не змогла бути осторонь. Так Яна з позивним "Відьма" стала кулеметницею батальйону "Донбас Україна". 

      Вони (проросійські окупанти, – 24 канал) постійно провокують нас, вилазять, ходять у повний зріс та намагаються підловити. Тож снейпера працюють постійно,
      – сказала жінка в одному з інтерв'ю.

      За два з половиною роки служби на передовій "Відьма" стала досвідченим бійцем. Найбільше хотіла, аби війна закінчилася перемогою та повернутись додому.

      Яна Червона
      Вдома на Яну чекали чоловік та двоє дітей.

      Олександр Мілютін

      Разом з Яною у бліндажі був сержант Олександр Мілютін з позивним "Дєда". Він народився у прифронтовому Бахмуті. Звідки до передової лічені кілометри. Тому Олександр не роздумуючи пішов на фронт. 

      По обіді 2 квітня життя Яни Червоної та Олександра Мілютіна обірвалися. Ворог серед білого дня почав гатити з гаубиць 152 калібру. Снаряд потрапив просто у бліндаж, в якому перебували військові. І шансів вижити у цьому пеклі не було. 


      У батальйоні "Донбас Україна" показали фото з місця трагедії.

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Війна Жертви Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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