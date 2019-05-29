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      Смерть наступила мгновенно – в Киеве подросток упал с 12-го этажа: фото

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      В Киеве подросток упал с 12-го этажа: фото, видео
      В Киеве подросток упал с 12-го этажа: фото, видео / Информатор

      В Святошинском районе Киева произошел несчастный случай. Около 19 вечера стало известно, что с многоэтажного дома упал подросток. К сожалению, он погиб на месте.

      Вызов на линию экстренных служб поступил 28 мая в 18:35. Жители 18-ти этажного дома на улице Котельникова, 37а услышали звук падения. Когда выглянули, то под окнами увидели лежащего подростка. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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      Правоохранители, приехавшие на место происшествия, установили, что мальчик проживал в этом доме. Он арендовал квартиру на 12-м этаже со своей сестрой. Последними с парнем общались родители около 16 часов, после этого связь с юношей оборвалась.

      Смерть хлопця настала через падіння з 12 поверху
      Смерть парня наступила из-за падения с 12 этажа

      Когда сестра пришла домой, то в квартиру попасть не могла, ведь дверь была закрыта с другой стороны. До этого момента парень был уже мертв. Предварительно, смерть наступила результате падения с 12 этажа. Чтобы попасть в квартиру, спасатели выламывали двери.

      Что известно о парне

      Личность погибшего установили, это уроженец Полтавской области 2003 года рождения. Парень учился в одном из колледжей Киева. Правоохранители не нашли предсмертной записки в квартире. Все детали инцидента сейчас устанавливают правоохранители.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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