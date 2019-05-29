Смерть наступила мгновенно – в Киеве подросток упал с 12-го этажа: фото

В Святошинском районе Киева произошел несчастный случай. Около 19 вечера стало известно, что с многоэтажного дома упал подросток. К сожалению, он погиб на месте.

Вызов на линию экстренных служб поступил 28 мая в 18:35. Жители 18-ти этажного дома на улице Котельникова, 37а услышали звук падения. Когда выглянули, то под окнами увидели лежащего подростка. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Читайте также: Все залито кровью: на Майдане произошла страшная резня – фото, видео 18+

Правоохранители, приехавшие на место происшествия, установили, что мальчик проживал в этом доме. Он арендовал квартиру на 12-м этаже со своей сестрой. Последними с парнем общались родители около 16 часов, после этого связь с юношей оборвалась.



Смерть парня наступила из-за падения с 12 этажа

Когда сестра пришла домой, то в квартиру попасть не могла, ведь дверь была закрыта с другой стороны. До этого момента парень был уже мертв. Предварительно, смерть наступила результате падения с 12 этажа. Чтобы попасть в квартиру, спасатели выламывали двери.

Что известно о парне

Личность погибшего установили, это уроженец Полтавской области 2003 года рождения. Парень учился в одном из колледжей Киева. Правоохранители не нашли предсмертной записки в квартире. Все детали инцидента сейчас устанавливают правоохранители.