18:21
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, 28 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Смерть настала миттєво – у Києві підліток впав з 12-го поверху: фото

      269 Читать новость на русском
      У Києві підліток впав з 12-го поверху: фото, відео
      У Києві підліток впав з 12-го поверху: фото, відео / Інформатор

      У Святошинському районі Києва трапився нещасний випадок. Близько 19 вечора стало відомо, що із багатоповерхового будинку впав підліток. На жаль, він загинув на місці.

      Виклик на лінію екстрених служб надійшов 28 травня о 18:35. Мешканці 18-ти поверхового будинку на вулиці Котельникова, 37а почули звук падіння. Коли виглянули, то під вікнами побачили лежачого підлітка. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

      Читайте також: Все залито кров'ю: на Майдані сталась страшна різанина – фото, відео 18+

      Правоохоронці, що приїхали на місце події, встановили, що хлопчик проживав у цьому будинку. Він орендував квартиру на 12-му поверсі зі своєю сестрою. Останніми із хлопцем спілкувались батьки близько 16 години, після цього зв'язок із юнаком обірвався.

      Смерть хлопця настала через падіння з 12 поверху
      Смерть хлопця настала через падіння з 12 поверху

      Коли сестра прийшла додому, то в квартиру потрапити вона не могла, адже двері були замкнутими з іншого боку. До цього моменту хлопець був уже мертвий. Попередньо, смерть настіла внаслідок падіння з 12 поверху. Щоб потрапити в квартиру, рятувальники виламували двері.

      Що відомо про хлопця

      Особу загиблого встановили, це уродженець Полтавської області 2003-го року народження. Хлопець навчався в одному з коледжів Києва. Правоохоронці не знайшли передсмертної записки у квартирі. Всі деталі інциденту зараз встановлюють правоохоронці.

      blog_ava
      Партія "Слуга народу": хто спонсорує та скільки грошей вона витрачає
      сьогодні
      6369
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сьогодні , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук