Смерть настала миттєво – у Києві підліток впав з 12-го поверху: фото

У Святошинському районі Києва трапився нещасний випадок. Близько 19 вечора стало відомо, що із багатоповерхового будинку впав підліток. На жаль, він загинув на місці.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов 28 травня о 18:35. Мешканці 18-ти поверхового будинку на вулиці Котельникова, 37а почули звук падіння. Коли виглянули, то під вікнами побачили лежачого підлітка. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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Правоохоронці, що приїхали на місце події, встановили, що хлопчик проживав у цьому будинку. Він орендував квартиру на 12-му поверсі зі своєю сестрою. Останніми із хлопцем спілкувались батьки близько 16 години, після цього зв'язок із юнаком обірвався.



Смерть хлопця настала через падіння з 12 поверху

Коли сестра прийшла додому, то в квартиру потрапити вона не могла, адже двері були замкнутими з іншого боку. До цього моменту хлопець був уже мертвий. Попередньо, смерть настіла внаслідок падіння з 12 поверху. Щоб потрапити в квартиру, рятувальники виламували двері.

Що відомо про хлопця

Особу загиблого встановили, це уродженець Полтавської області 2003-го року народження. Хлопець навчався в одному з коледжів Києва. Правоохоронці не знайшли передсмертної записки у квартирі. Всі деталі інциденту зараз встановлюють правоохоронці.