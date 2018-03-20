Смерть Стивена Хокинга: стало известно когда и где похоронят ученого

Известного физика Стивена Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Похороны состоятся 31 марта. При этом поминальная служба пройдет 1 апреля в Кембридже в церкви Святой Марии Кембриджского университета, сообщает BBC.

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Эта церковь находится недалеко от университетского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где он проработал более 50 лет. Информацию о поминальной службе разместили на сайте колледжа дети ученого.

"Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города. Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил, и который любил его. Жизнь и работа отца много значила для многих людей, как религиозных, так и не религиозных. Соответственно, служба будет проходить с учетом всех традиций", – говорится в заявлении детей ученого.

Напомним, выдающийся физик умер 14 марта в возрасте 76 лет.