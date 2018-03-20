Смерть Стівена Хокінга: стало відомо коли та де поховають науковця

Відомо фізика Стівена Хокінга поховають у Вестмінстерському абатстві, поряд з могилами Ісаака Ньютона та Чарльза Дарвіна.

Похорони відбудуться 31 березня. При цьому поминальна служба пройде 1 квітня в Кембриджі в церкві Святої Марії Кембриджського університету, повідомляє BBC.

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Ця церква знаходиться недалеко від університетського коледжу Гонвілл-енд-Кіз, де Хокінг пропрацював понад 50 років. Інформацію про поминальну службу розмістили на сайті коледжу діти вченого.

"Наш батько жив та працював у Кембриджі понад 50 років. Він був невіддільною та помітною частиною життя міста. Саме тому ми вирішили провести поминальну службу в місті, яке він так любив, і яке любило його. Життя і робота нашого батька багато означала для багатьох людей, як релігійних, так і не релігійних. Відповідно, служба буде проходити з урахуванням всіх традицій", – йдеться в заяві дітей вченого.

Нагадаємо, видатний фізик помер 14 березня у віці 76 років.