Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel

Аварія в Росії, на військовому полігоні в Архангельській області, збентежила і налякала весь світ. В першу чергу тому, що Кремль замовчував деталі катастрофи.

"Дональд Трамп насміхається, Росія сумує: через тиждень після загадкової ядерної аварії на випробувальному полігоні біля Білого моря поступово викриваються нові деталі трагедії", – пише німецький журнал Der Spiegel.

Судячи з коментарів Дональда Трампа в Twitter, Вашингтон идентифікував бойову систему, що вибухнула минулого четверга та викликала підвищення радіаційного фону в Северодвінську. Очевидно, мова йде про крилату ракету "Буревісник" (SSC-X-9 Skyfall у класифікації НАТО). "Тобто саме про ту крилату ракету, яку рік тому президент Росії Володимир Путін представив як диво-зброю в гонці озброєнь зі США", – зазначає автор статті Крістіан Еш.

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Інформацію про аварію суспільство отримувало маленькими порціями, підкреслює видання:

Перша новина про підвищення рівня радіації швидко зникла з сайту міської адміністрації Северодвінська. Пізніше, лише через півтора дні після аварії , державний концерн "Росатом" повідомив, що у ракети, окрім рідинного двигуна, було ядерне джерело енергії. Телевізійний "Перший канал" розповів про це ще пізніше, у вечірніх новинах у неділю – і заховав новину у півхвилинному повідомленні. А до цього часу мешканці Северодвінська вже давно розкупили йод в аптеках.

"З плином часу загадковим здається і той факт, що ввечері у четвер у Москві перервали мовлення всіх телевізійних каналів – з восьмої вечора люди протягом години спостерігали штормове попередження МНС. У ньому йшлося про те, що мешканцям не варто залишати свої будинки. Але шторму не було. То може це була спроба захистити людей від радіації, не повідомляючи їм про те, що сталося?" – розмірковує журналіст.

Ліквідатори одягалися в захисні костюми, що свідчить про атомний характер катастрофи / Фото Mash

"Державний концерн "Росатом" у своєму першому повідомленні про аварію говорив про "радіоізотопне джерело живлення" ракети. За даними концерну, мова йде не про реактор, в якому відбувається керована ланцюгова ядерна реакція, а про значно простішу атомну батарею, в якій використовується єдиний розпад радіоактивного матеріалу. Такі атомні батареї застосовуються, наприклад, в космічних апаратах, адже вони компактні та надійні і можуть генерувати електричний струм роками, хоч і в маленьких кількостях. Однак реактивному знаряду, що летить в атмосфері, а не в космічному просторі, потрібно значно більше енергії", – вказує видання.

Американські джерела стверджують, що чотири тестових запуски закінчились провалом ще до того, як Путін анонсував ракету в березні 2018 року. Ймовірно, після старту, реалізованого за допомогою звичайного пального, було неможливо перемкнутися на ядерний двигун.

В аварії під Севєродвінськом, продовжує автор, "незрозумілим залишається і те, що сталося з ядерним джерелом живлення – будь воно малогабаритний реактор чи атомна батарея".

Судячи з того, що рівень радіації в Северодвінську знову швидко впав, можна припустити, що установка впала у воду, – сказав в інтерв’ю Der Spiegel Олександр Нікітін, експерт з ядерної безпеки з екологічного правозахисного центру "Беллона".

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