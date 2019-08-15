11:17
15 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых
      Вєсті Кремля
      21:46, 14 августа
      Вести.UA: Гройсман обиделся на Зеленского. Музыкальное возвращения Повалий
      Вєсті.UA
      19:20, 14 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Мировые Медиа
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Мировые Медиа

      Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel

      2676
      В Росії знову надзвичайна ситуація
      В Росії знову надзвичайна ситуація / Ілюстративне фото (pixabay)

      Аварія в Росії, на військовому полігоні в Архангельській області, збентежила і налякала весь світ. В першу чергу тому, що Кремль замовчував деталі катастрофи.

      "Дональд Трамп насміхається, Росія сумує: через тиждень після загадкової ядерної аварії на випробувальному полігоні біля Білого моря поступово викриваються нові деталі трагедії", – пише німецький журнал Der Spiegel.

      Судячи з коментарів Дональда Трампа в Twitter, Вашингтон идентифікував бойову систему, що вибухнула минулого четверга та викликала підвищення радіаційного фону в Северодвінську. Очевидно, мова йде про крилату ракету "Буревісник" (SSC-X-9 Skyfall у класифікації НАТО). "Тобто саме про ту крилату ракету, яку рік тому президент Росії Володимир Путін представив як диво-зброю в гонці озброєнь зі США", – зазначає автор статті Крістіан Еш.

      Важливо! Хто загинув внаслідок ядерної катастрофи під Архангельськом: імена, фото, що про них відомо

      Інформацію про аварію суспільство отримувало маленькими порціями, підкреслює видання:

      Перша новина про підвищення рівня радіації швидко зникла з сайту міської адміністрації Северодвінська. Пізніше, лише через півтора дні після аварії , державний концерн "Росатом" повідомив, що у ракети, окрім рідинного двигуна, було ядерне джерело енергії. Телевізійний "Перший канал" розповів про це ще пізніше, у вечірніх новинах у неділю – і заховав новину у півхвилинному повідомленні. А до цього часу мешканці Северодвінська вже давно розкупили йод в аптеках.

      "З плином часу загадковим здається і той факт, що ввечері у четвер у Москві перервали мовлення всіх телевізійних каналів – з восьмої вечора люди протягом години спостерігали штормове попередження МНС. У ньому йшлося про те, що мешканцям не варто залишати свої будинки. Але шторму не було. То може це була спроба захистити людей від радіації, не повідомляючи їм про те, що сталося?" – розмірковує журналіст.

      Вибух поблизу АрхангельськаЛіквідатори одягалися в захисні костюми, що свідчить про атомний характер катастрофи / Фото Mash

      "Державний концерн "Росатом" у своєму першому повідомленні про аварію говорив про "радіоізотопне джерело живлення" ракети. За даними концерну, мова йде не про реактор, в якому відбувається керована ланцюгова ядерна реакція, а про значно простішу атомну батарею, в якій використовується єдиний розпад радіоактивного матеріалу. Такі атомні батареї застосовуються, наприклад, в космічних апаратах, адже вони компактні та надійні і можуть генерувати електричний струм роками, хоч і в маленьких кількостях. Однак реактивному знаряду, що летить в атмосфері, а не в космічному просторі, потрібно значно більше енергії", – вказує видання.

      Американські джерела стверджують, що чотири тестових запуски закінчились провалом ще до того, як Путін анонсував ракету в березні 2018 року. Ймовірно, після старту, реалізованого за допомогою звичайного пального, було неможливо перемкнутися на ядерний двигун.

      В аварії під Севєродвінськом, продовжує автор, "незрозумілим залишається і те, що сталося з ядерним джерелом живлення – будь воно малогабаритний реактор чи атомна батарея".

      Судячи з того, що рівень радіації в Северодвінську знову швидко впав, можна припустити, що установка впала у воду, – сказав в інтерв’ю Der Spiegel Олександр Нікітін, експерт з ядерної безпеки з екологічного правозахисного центру "Беллона".

      Подробиці: Вибух і витік радіації на полігоні під Архангельськом: що відомо на цей момент – фото, відео

      blog_ava
      Прогноз погоды на 15 августа: Украину разделят грозы, шквалы, град и 30-градусная жара
      сегодня
      1074
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости России Публикации Ядерная безопасность Взрыв в Архангельске и радиация Чрезвычайное происшествие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      сегодня , 10:50 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Світлана Попова 968
      Задержанный Юрий Гримчак: что известно о его квартире, где прошел обыск
      сегодня , 10:33 Задержанный Юрий Гримчак: что известно о его квартире, где прошел обыск
      332
      Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel
      сегодня , 10:01 Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel
      Світові Медіа 2672
      Сейчас Украина стремительно теряет самое ценное...
      сегодня , 08:40 Сейчас Украина стремительно теряет самое ценное...
      704
      Протесты в Москве: Кремль начал сдавать своих
      сегодня , 08:00 Протесты в Москве: Кремль начал сдавать своих
      Іван Яковина 1126
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук