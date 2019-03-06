Смертельная игра в карты: под Киевом зарезали мужчину

В одной из квартир Борисполя зарезали мужчину. Убийство произошло вечером, 5 марта. Злоумышленника задержали, ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

После инцидента злоумышленник скрылся с места преступления. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области.

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Погибший выпивал со своим другом и играл в карты. Во время ссоры один из товарищей схватил нож и зарезал своего друга. По словам полиции, между двумя знакомыми мужчинами произошел конфликт, когда они распивали водку и играли в карты.

Карта Борисполя

Во время ссоры один из них схватил кухонный нож и нанес им удар в живот своего товарища. Чтобы избежать ответственности, напавший сразу скрылся с места преступления.

Злоумышленника очень быстро задержали на одной из улиц Борисполя. Мужчина пытался убежать, но правоохранители схватили нападавшего мужчину. Сейчас убийца находится в изоляторе временного содержания и полностью признал свою вину.



Орудие убийства, произошедшего в Борисполе

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 – умышленное убийство. Правоохранители в ближайшее время объявят преступнику о подозрении. После чего суд изберет для него меру пресечения.