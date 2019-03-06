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      Смертельная игра в карты: под Киевом зарезали мужчину

      1 Читати новину українською
      Смертельная игра в карты: под Киевом зарезали мужчину
      Смертельная игра в карты: под Киевом зарезали мужчину / Upload.wikimedia.org

      В одной из квартир Борисполя зарезали мужчину. Убийство произошло вечером, 5 марта. Злоумышленника задержали, ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

      После инцидента злоумышленник скрылся с места преступления. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области.

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      Погибший выпивал со своим другом и играл в карты. Во время ссоры один из товарищей схватил нож и зарезал своего друга. По словам полиции, между двумя знакомыми мужчинами произошел конфликт, когда они распивали водку и играли в карты.

      Карта Борисполя

      Во время ссоры один из них схватил кухонный нож и нанес им удар в живот своего товарища. Чтобы избежать ответственности, напавший сразу скрылся с места преступления.

      Злоумышленника очень быстро задержали на одной из улиц Борисполя. Мужчина пытался убежать, но правоохранители схватили нападавшего мужчину. Сейчас убийца находится в изоляторе временного содержания и полностью признал свою вину.

      Знаряддя вбивства, що трапилось у Борисполі
      Орудие убийства, произошедшего в Борисполе

      По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 – умышленное убийство. Правоохранители в ближайшее время объявят преступнику о подозрении. После чего суд изберет для него меру пресечения.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 Канал
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