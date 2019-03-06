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      Смертельна гра в карти: під Києвом зарізали чоловіка

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      Смертельна гра в карти: під Києвом зарізали чоловіка
      Смертельна гра в карти: під Києвом зарізали чоловіка / Upload.wikimedia.org

      В одній з квартир Борисполя зарізали чоловіка. Вбивство трапилось ввечері, 5 березня. Зловмисника затримали, йому загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

      Після інциденту зловмисник зник з місця злочину. Про це  повідомляє Інформатор із посанням на прес-службу поліції Київської області.

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      Загиблий випивав зі своїм другом і грав у карти. Під час сварки один з товаришів схопив ніж і зарізав свого друга. За словами поліції, між двома знайомими чоловіками стався конфлікт, коли вони розпивали горілку і грали в карти.

      Карта Борисполя


      Під час сварки один з них схопив кухонний ніж і завдав ним удар в живіт свого товариша. Щоб уникнути відповідальності, нападник одразу втік із місця злочину.

      Зловмисника дуже швидко затримали на одній із вулиць Борисполя. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці схопили нападника чоловіка. Зараз вбивця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та повністю визнав свою провину.

      Знаряддя вбивства, що трапилось у Борисполі
      Знаряддя вбивства, що трапилось у Борисполі

      За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 – умисне вбивство. Провоохоронці найближчим часом оголосять про підозру злочинецві. Опісля чого суд обере для нього запобіжний захід.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 Канал
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