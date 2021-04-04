В селе Малиновка, Житомирской области, посреди дороги нашли тело 46-летнего мужчины. Полученные травмы свидетельствовали о том, что он погиб в результате ДТП. Полиция установила, что владельцем авто, которое причастно к аварии, является правоохранитель.

Сообщение о ДТП с погибшим поступило к местным правоохранителям вечером 3 апреля. Водитель скрылся с места происшествия, поэтому на территории области ввели полицейскую операцию "Перехват".

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Что выяснила полиция

Благодаря вещественным доказательствам полицейские установили марку и цвет авто.

В течение ночи они проверяли авто Škoda зеленого цвета и их владельцев.

Машину с характерными механическими повреждениями обнаружили в городе Малина.

Оказалось, что она принадлежит 33-летнему местному полицейскому.

С 1 апреля начиналась его командировка в Управление уголовного розыска ГУНП.

Обратите внимание! То, что милиционер – владелец авто, не означает, что именно он был за рулем, когда произошла трагедия. Все обстоятельства будет устанавливать следствие.

Что грозит виновнику ДТП

Об указанных обстоятельствах правоохранители сообщили в Территориальное управление ГБР. Кроме того, полиция Житомирщины начала служебное расследование.

Уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Его санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.