ДТП произошло между селами Ивановцы и Клячаново на Мукачевщине. Сообщение в полицию поступило ориентировочно в 2 ночи 6 июня.

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Детали трагического ДТП

Сотрудники полиции выяснили, что причиной аварии стало лобовое столкновение автомобилей Volkswagen Passat В6 и Volkswagen Passat В7.

За рулем одного из них находилась 20-летняя женщина, с ней ехал ее 26-летний муж. Они жители села Водица Раховского района. За рулем Volkswagen Passat В7 был 39-летний житель Мукачево.



В результате аварии на Мукачевщине погибли два человека / Фото Нацполиции

Люди погибли на месте

Полицейские сообщили, что из-за полученных травм пассажир Volkswagen Passat В6 и водитель Volkswagen Passat В7 умерли на месте происшествия.

Женщину госпитализировали, она находится в реанимации Мукачевской районной больницы.



В одном авто ехали молодые супруги: мужчина погиб, а женщина в реанимации / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Следователи начали расследование и открыли уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевших.