Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Хмельницкий. Известно, что виновник ДТП находился под действием алкоголя и наркотиков.

Смотрите также Водитель был с признаками опьянения: в полиции рассказали детали смертельного ДТП в Хмельницком

Водитель неоднократно привлекался за превышение скорости

В ходе судебного заседания следователь по этому делу и прокурор просили для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В конце концов суд избрал 27-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.

Таким образом подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибли три женщины, находиться под стражей до 16 января 2025 года.

Он свою вину признает, а его адвокат заявил, что по приговору суда апелляцию не будет подавать.

Общественное узнало, что подозреваемый родом из Жмеринки Винницкой области. Сейчас зарегистрирован на Львовщине, но временно проживает в Хмельницком.

Имеет высшее образование, работает фрилансером. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, однако за прошлый год пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости,

– сообщает издание.