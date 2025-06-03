Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Дело о смертельном ДТП рассмотрит суд

Жуткая авария произошла 15 ноября 2024 года вблизи села Гребля Хустского района. Обвиняемый – начальник отдела одного из правоохранительных органов Закарпатской области.

Управляя внедорожником, он значительно превысил скорость и совершил обгон в запрещенном месте. Выехав на встречную полосу, столкнулся с другим авто, в котором находились четыре человека.

На месте погибла 31-летняя пассажирка, а 35-летний водитель скончался в реанимации. Также пострадал двухлетний ребенок и еще один пассажир. После трагедии двое детей остались сиротами.

Суд рассмотрит дело чиновника, совершившего смертельное ДТП / Фото Государственного бюро расследований

Суд рассмотрит дело чиновника, совершившего смертельное ДТП / Фото Государственного бюро расследований

По данным ГБР, обвинительный акт уже передан в суд.

Недавно, еще одно смертельное ДТП произошло в Луцке. В результате аварии погибли супруги, а двое несовершеннолетних получили травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.