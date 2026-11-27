Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о преступлении?

21-летняя жительница Киевской области работала в киоске быстрого питания в Обухове и искала близких отношений в тематических телеграм-каналах. Там с ней связался незнакомец и предложил встречу за пределами Украины в обмен на отравление бывшего военнослужащего.

Женщина согласилась на предложение и взяла из почтового отделения посылку с ядовитым веществом, замаскированным под снотворное. Впоследствии она предоставила куратору доступ к своему аккаунту, через который тот под видом девушки познакомился с мужчиной на сайте знакомств и договорился о встрече в одном из отелей Обухова.

Во время свидания фигурантка незаметно подмешала яд в напиток бывшего пограничника. Когда мужчина потерял сознание, она сфотографировала его документы для отчета перед куратором, удалила собственные отпечатки пальцев, выбросила посуду и покинула место преступления.

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Военная контрразведка и Национальная полиция задержали женщину в течение суток после преступления. Ее обнаружили в рейсовом автобусе в Тернополе во время попытки сбежать за границу, где, по данным следствия, ее должен был ждать куратор.

В ходе обысков у задержанной изъяли смартфон с доказательствами контактов с заказчиком убийства. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве. В настоящее время женщина находится под стражей, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители также проверяют возможное сотрудничество подозреваемой с российскими спецслужбами, поэтому в дальнейшем ее действия могут дополнительно квалифицировать как государственную измену в условиях военного положения.

Напомним, в Харькове задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в заказном убийстве майора ВСУ по заданию российских спецслужб. За совершение преступления ему пообещали 15 тысяч долларов.

Правоохранители установили личность предполагаемого киллера в течение трех суток и задержали его 25 ноября в Винницкой области. Подозреваемым оказался житель Могилева-Подольского, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и недавно вышел из тюрьмы.