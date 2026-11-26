У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві військового / СБУ
В Харькове задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в заказном убийстве майора Вооруженных сил Украины. Преступление он совершил по заказу российских спецслужб, которые пообещали ему 15 тысяч долларов.
Об этом сообщает СБУ.
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Кто совершил заказное убийство майора ВСУ?
Правоохранители в течение трех суток установили личность предполагаемого исполнителя убийства. Им оказался 23-летний житель города Могилев-Подольский Винницкой области, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и недавно освободился из мест лишения свободы.
25 ноября мужчину задержали на территории Винницкой области. На момент задержания он находился в автобусе и, по оперативной информации, мог пытаться пересечь государственную границу Украины.
В Харькове задержали предполагаемого убийцу военнослужащего / СБУ, Нацполиция
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Как установили следователи, осенью 2026 года мужчина искал легкие заработки в Telegram-каналах. Там с ним связались представители российских спецслужб и предложили убить украинского военнослужащего за денежное вознаграждение. За выполнение заказа ему пообещали 15 тысяч долларов.
Для подготовки к преступлению подозреваемый заранее прибыл в Харьков, арендовал квартиру в районе, который ему указал куратор, и провел разведку возле будущего места нападения. Во время убийства он поддерживал видеосвязь с российским куратором, который координировал его действия.
После нападения мужчина избавился от оружия, сменил одежду и покинул город. При этом перед убийством ему перечислили 21 тысячу гривен в качестве задатка и средств на текущие расходы. Обещанные 15 тысяч долларов он так и не получил.
СБУ и Национальная полиция сообщили мужчине о подозрении по пунктам 6, 11 и 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство из корыстных побуждений, по заказу и по предварительному сговору группой лиц.
Санкция предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к организации преступления.
Напомним, преступление произошло вечером 22 ноября 2026 года в Новобаварском районе Харькова. Возле многоквартирного дома на улице Александры Ефименко неизвестный напал на 28-летнего майора ВСУ, который как раз подошел к подъезду. Мужчина подошел к военнослужащему сзади и произвел три выстрела из пистолета Макарова. От полученных ранений майор скончался на месте, а нападавший скрылся.
С места преступления изъяты 3 гильзы, а также полицейские обнаружили вероятное орудие преступления – пистолет.
Погибший занимал должность начальника учебно-тренировочного комплекса кафедры одного из львовских военных вузов. На момент убийства он находился в Харькове в служебной командировке вместе с курсантами.
По предварительным данным следствия, военного заманили на место преступления под предлогом свидания с девушкой.
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