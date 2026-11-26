Про це повідомляє СБУ.

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Хто виконав замовне вбивство майора ЗСУ?

Правоохоронці протягом трьох діб встановили особу ймовірного виконавця вбивства. Ним виявився 23-річний житель міста Могилів-Подільський Вінницької області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

25 листопада чоловіка затримали на території Вінницької області. На момент затримання він перебував в автобусі та, за оперативною інформацією, міг намагатися перетнути державний кордон України.

У Харкові затримали ймовірного вбивцю військового / СБУ, Нацполіція

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Як встановили слідчі, восени 2026 року чоловік шукав легких заробітків у Telegram-каналах. Там на нього вийшли представники російських спецслужб і запропонували вбити українського військовослужбовця за грошову винагороду. За виконання замовлення йому пообіцяли 15 тисяч доларів.

Для підготовки до злочину підозрюваний заздалегідь прибув до Харкова, орендував квартиру в районі, який йому вказав куратор, і провів розвідку біля майбутнього місця нападу. Під час убивства він підтримував відеозв'язок із російським куратором, який координував його дії.

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Після нападу чоловік позбувся зброї, змінив одяг і залишив місто. Водночас перед убивством йому перерахували 21 тисячу гривень як завдаток і кошти на поточні витрати. Обіцяних 15 тисяч доларів він так і не отримав.

СБУ та Національна поліція повідомили чоловікові про підозру за пунктами 6, 11 і 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Санкція передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації злочину.

Нагадаємо, злочин стався ввечері 22 листопада 2026 року в Новобаварському районі Харкова. Біля багатоквартирного будинку на вулиці Олександри Єфименко невідомий напав на 28-річного майора ЗСУ, який саме підійшов до під'їзду. Чоловік підійшов до військовослужбовця зі спини та здійснив три постріли з пістолета Макарова. Від отриманих поранень майор загинув на місці, а нападник утік.

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З місця злочину вилучено 3 гільзи, а також поліцейські відшукали ймовірне знаряддя злочину – зброю.

Загиблий обіймав посаду начальника навчально-тренувального комплексу кафедри одного з львівських військових вишів. На момент убивства він перебував у Харкові у службовому відрядженні разом із курсантами.

За попередніми даними слідства, військового заманили до місця злочину під приводом побачення з дівчиною.