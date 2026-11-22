Про це повідомила поліція Харківської області.

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Деталі вбивства у Харкові

Поліція близько 18:20 отримала повідомлення про стрілянину в Харкові. Правоохоронці вирушили на місце події, де виявили чоловіка з явними ознаками насильницької смерті.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі та розшукові заходи, встановлюють обставини злочину та осіб, причетних до його вчинення– зазначили в поліції.

Згодом там додали, що у зв'язку з інцидентом оголошено спеціальну поліцейську операцію.

Раніше в місцевих телеграм-каналах повідомляли, що вбивство сталось нібито поблизу однієї зі шкіл. Також писали, що нападник утік із місця події та його розшукують.

Нагадаємо, напередодні стрілянина сталась в середмісті Івано-Франківська. За попередньою інформацією, між трьома чоловіками виникла суперечка, під час якої пролунав постріл. Поранення ноги отримав 34-річний чоловік – його госпіталізували. Ще одного учасника конфлікту, 27-річного місцевого жителя, доставили до районного управління поліції.