Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

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Що відомо про стрілянину в центрі Івано-Франківська?

Інцидент стався ввечері 21 листопада біля одного з кафе на так званій стометрівці – пішохідній ділянці вулиці Незалежності. За попередніми даними, між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого пролунав постріл.

Унаслідок цього 34-річний місцевий мешканець дістав поранення ноги. На звук пострілу відреагував спільний наряд поліції та Національної гвардії, який патрулював центр міста.

Правоохоронці викликали медиків, які госпіталізували пораненого. Ще одного учасника конфлікту – 27-річного франківця – доставили до районного управління поліції. У чоловіка також виявили видимі тілесні ушкодження в ділянці обличчя.

На місці події правоохоронці знайшли зброю, попередньо – травматичну.

Наразі слідчі встановлюють, із чого почалася сутичка та за яких обставин застосували зброю. Після з'ясування всіх обставин правоохоронці визначать правову кваліфікацію події.

Подібні інциденти зі стріляниною через конфлікти між людьми траплялися в Україні й раніше. Зокрема, в Одесі під час сутички між двома компаніями постраждали шестеро людей, серед них – дитина.