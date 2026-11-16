В Одесі вночі сталася стрілянина: є поранені, серед них – дитина

Нічна сутичка в Одесі / 24 Канал
Уночі в Одесі сталася стрілянина між двома компаніями. Унаслідок конфлікту травмувалися шестеро людей, серед них — неповнолітній. Одного з учасників сутички поранили ножем у живіт.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
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Що стало причиною конфлікту та хто відкрив стрілянину?
За попередніми даними правоохоронців, між двома раніше незнайомими компаніями виникла бійка. Під час сутички 32-річний чоловік дістав пістолет, імовірно травматичної дії, та почав стріляти в землю.
Унаслідок рикошету гумових куль травмувалися п'ятеро людей, зокрема підліток. Сам заколотник також дістав поранення — один з учасників конфлікту вдарив його ножем у живіт.
Поліцейські вилучили з місця події пістолет і стріляні гільзи. Речові докази скерують на експертизу.
За фактом події відкрили два кримінальні провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Це не перший випадок стрілянини в Одесі за останній час. Так, 2 серпня 2026 року невідомий відкрив вогонь по працівниках ТЦК під час заходів оповіщення. Тоді поранення дістали четверо людей. Стрільця згодом затримали.
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