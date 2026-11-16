В Одесі вночі сталася стрілянина: є поранені, серед них – дитина

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Що стало причиною конфлікту та хто відкрив стрілянину?

За попередніми даними правоохоронців, між двома раніше незнайомими компаніями виникла бійка. Під час сутички 32-річний чоловік дістав пістолет, імовірно травматичної дії, та почав стріляти в землю.

Унаслідок рикошету гумових куль травмувалися п'ятеро людей, зокрема підліток. Сам заколотник також дістав поранення — один з учасників конфлікту вдарив його ножем у живіт.

Поліцейські вилучили з місця події пістолет і стріляні гільзи. Речові докази скерують на експертизу.

За фактом події відкрили два кримінальні провадження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Це не перший випадок стрілянини в Одесі за останній час. Так, 2 серпня 2026 року невідомий відкрив вогонь по працівниках ТЦК під час заходів оповіщення. Тоді поранення дістали четверо людей. Стрільця згодом затримали.