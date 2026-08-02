Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Що відомо про ситуацію в Одесі?

За інформацію медіа, найважче постраждав 25-річний чоловік, який отримав вогнепальне поранення у спину в ділянці легень. Його госпіталізували до міської лікарні. Ще троє постраждалих самостійно звернулися по медичну допомогу. За попередньою інформацією, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також повідомляється, що стрілець перебуває у квартирі. За інформацією ЗМІ, правоохоронці проводять штурм помешкання, де він може переховуватися.

У поліції повідомили 24 Каналу, що обставини події уточнюються. Згодом буде оприлюднено більше деталей.

Обережно чутливі кадри, 18+. Стрілянина в Одесі: дивіться відео

Нагадаємо, у Подільському районному ТЦК Києва під час проходження військово-лікарської комісії 31-річний військовозобов'язаний із ножем напав на 65-річну лікарку-хірурга. Від отриманих поранень жінка померла на місці. Нападника затримали правоохоронці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження, чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

23 липня у Харкові під час заходів оповіщення чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та поліцейського. Унаслідок інциденту троє військових ТЦК дістали поранення та були госпіталізовані. Щоб зупинити нападника, поліцейський застосував табельну зброю, поранивши його в ногу. Зловмисника затримали. Правоохоронці також повідомили, що кількома днями раніше він уже погрожував спільній групі оповіщення. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження.

Увечері 8 липня в Сихівському районі Львова під час проведення мобілізаційних заходів виник конфлікт між працівниками ТЦК та групою людей. Після перевірки документів одного з чоловіків натовп оточив військовослужбовців, перекинув і пошкодив їхній службовий автомобіль.