Обставини інциденту розповіли у Київському міському ТЦК та СП.
Що відомо про вбивство лікарки під час ВЛК?
Там повідомили, що 29 липня правоохоронці доставили до Подільського ТЦК порушника військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію. Його відправили на ВЛК.
Близько 15:30 в кабінеті хірурга чоловік завдав ножові удари лікарці, від чого вона померла.
Нападник затриманий працівниками поліції. На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з'ясовуються, тривають слідчі дії,
– підсумували у військкоматі.
Нагадаємо, 23 липня у Харкові під час заходів оповіщення чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та поліцейського. Унаслідок інциденту троє військових отримали поранення і були госпіталізовані. Поліцейський застосував табельну зброю, поранивши нападника в ногу. Зловмисника затримали.
За даними ТЦК, цей чоловік уже 21 липня погрожував групі оповіщення, але тоді втік. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження, триває слідство.
Увечері 8 липня у львівському районі Сихів під час мобілізаційних заходів стався конфлікт між військовими ТЦК та натовпом. Після перевірки документів одного з чоловіків люди оточили військовослужбовців, перекинули та пошкодили службовий автомобіль ТЦК.