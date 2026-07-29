Обставини інциденту розповіли у Київському міському ТЦК та СП.

Що відомо про вбивство лікарки під час ВЛК?

Там повідомили, що 29 липня правоохоронці доставили до Подільського ТЦК порушника військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію. Його відправили на ВЛК.

Близько 15:30 в кабінеті хірурга чоловік завдав ножові удари лікарці, від чого вона померла.

Нападник затриманий працівниками поліції. На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з'ясовуються, тривають слідчі дії,

– підсумували у військкоматі.

Нагадаємо, 23 липня у Харкові під час заходів оповіщення чоловік напав на військовослужбовців ТЦК та поліцейського. Унаслідок інциденту троє військових отримали поранення і були госпіталізовані. Поліцейський застосував табельну зброю, поранивши нападника в ногу. Зловмисника затримали.

За даними ТЦК, цей чоловік уже 21 липня погрожував групі оповіщення, але тоді втік. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження, триває слідство.

Увечері 8 липня у львівському районі Сихів під час мобілізаційних заходів стався конфлікт між військовими ТЦК та натовпом. Після перевірки документів одного з чоловіків люди оточили військовослужбовців, перекинули та пошкодили службовий автомобіль ТЦК.