Про це 23 липня повідомили у Харківському обласному ТЦК та СП та поліції Харківщини.

Які деталі нападу на ТЦК та поліцію?

За даними установи, внаслідок нападу поранень зазнали троє військовослужбовців ТЦК та СП. Їх госпіталізували.

Щоб зупинити нападника та запобігти загрозі життю військових поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю. Нападника було поранено в ногу. Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його.

Також встановлено, що 21 липня, поблизу автовокзалу на проспекті Аерокосмічному затриманий вже погрожував спільній групі оповіщення, але, скориставшись ситуацією, втік з місця події,

– додали в ОТЦК.

За фактом нападу дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 350 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі, який виконує громадський обов'язок. Тривають слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв про жорстоке поводження ТЦК з 61-річним батьком військового. На відео з мережі було видно, як чоловіка намагаються посадити до авто, а на інших кадрах він лежить на траві, прикутий наручниками до буса. Після інциденту чоловік звернувся за допомогою лікарів через тілесні ушкодження.