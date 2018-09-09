14:32
9 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 15°C
  • понедельник
    19°C 14°C
  • вторник
    21°C 15°C
  • среда
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: кем был вероятный виновник трагедии

205 Читати новину українською
Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: что известно о водителе авто
Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: что известно о водителе авто / Соцсети

Водитель автомобиля BMW, который совершил смертельный наезд на людей на 6-й станции Фонтана в Одессе, ранее уже нарушал правила дорожного движения. Имя злоумышленника – Олег Семиренко, а родился он 28 июня 1991 года.

В частности, на такое имя зарегистрировано авто, которое участвовало в ДТП, передает корреспондент 24 канала.

Читайте также: Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: что говорят очевидцы

По ее словам, 30 октября 2017 года он заплатил 255 гривен штрафа за превышение скорости.

ДТП, Одеса, Фонтан, жертви, гонки
Водитель BMW, который совершил наезд на людей в Одессе, уже не первый раз превышает скорость

Кроме того, свидетели аварии на Фонтанской дороге узнали машину BMW с госномером ВН1735НІ как постоянную участницу уличных гонок.

Уличные гонки с участием машины, которая совершила наезд на людей в Одессе: видео


Как подчеркнула пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, водитель машины действительно является постоянным участником незаконных уличных гонок.

"Бэха" старой модели. Вряд ли "мажор", просто решил, скорее всего, успеть проскочить...", – говорит она.

Читайте также: Смертельное ДТП в Одессе: что известно о жертвах аварии и состояние пострадавших

Вместе с тем она добавила, что его задержали по факту нарушения правил дорожного движения.

К слову, на Одесском форуме пользователи отмечают, что мужчина неоднократно участвовал в уличных гонках, а как доказательство выкладывают соответствующие фото и видео, пишет УНИАН.

ДТП, Одеса, Кримінал, жертви, Фонтанська дорога, BMW, водій
Смертельное ДТП в Одессе: водитель BMW постоянно участвует в уличных гонках

Кроме того, на Youtube можно найти видео, которое было опубликовано в прошлом году, на котором видно, как этот автомобиль дрифтует на трассе, а потом разгоняется до 250 километров в час, ставя под угрозу безопасность движения.

Смертельное ДТП в Одессе: водитель BMW любит "погонять": видео


Также есть ролик еще одного опасного дрифта с этим же автомобилем. В то же время на кадрах видно лицо водителя.

ДТП, Одеса, Кримінал, жертви, Фонтанська дорога, BMW, водій
Вероятный виновник смертельного ДТП в Одессе

BMW, которая совершила наезд на людей в Одессе, делает опасный дрифт: видео

Напомним, вечером 8 сентября в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП – автомобиль BMW на большой скоростти наехал на людей. Заметим, что авария произошла после столкновения с автомобилем Skoda, в результате чего, "немца" отбросило на пешеходный переход и остановку с людьми неподалеку. В результате погибли по меньшей мере два человека и около пяти пострадали.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Аварии и ДТП Авто Новости Одессы Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
сегодня, 12:01 Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
Семен Кабакаєв
Для луганчан сейчас любой отдых – непомерная роскошь
сегодня, 08:20 Для луганчан сейчас любой отдых – непомерная роскошь
Ольга Черненко
МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
8 сентября, 22:01 МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
Віталій Кулик
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
8 сентября, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
8 сентября, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Эксперт заявил, что Зайцева не могла затормозить перед столкновением: детали смертельного ДТП
 24 июля , 20:07
Почему Миша Панчишин отказался от сольной карьеры из-за группы PTASHKIN: интервью с музыкантами
 16 апреля , 16:10
Топ-новости: Вида может продолжить выступления за Динамо, Зинченко помог Манчестер Сити пройти дальше в Кубке английской лиги
 20 декабря 2017 , 07:30
Гвардиола отказался от звезды Шахтера
 31 января , 14:11
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук