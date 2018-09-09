Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: кем был вероятный виновник трагедии

Водитель автомобиля BMW, который совершил смертельный наезд на людей на 6-й станции Фонтана в Одессе, ранее уже нарушал правила дорожного движения. Имя злоумышленника – Олег Семиренко, а родился он 28 июня 1991 года.

В частности, на такое имя зарегистрировано авто, которое участвовало в ДТП, передает корреспондент 24 канала.

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По ее словам, 30 октября 2017 года он заплатил 255 гривен штрафа за превышение скорости.





Водитель BMW, который совершил наезд на людей в Одессе, уже не первый раз превышает скорость

Кроме того, свидетели аварии на Фонтанской дороге узнали машину BMW с госномером ВН1735НІ как постоянную участницу уличных гонок.

Уличные гонки с участием машины, которая совершила наезд на людей в Одессе: видео



Как подчеркнула пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, водитель машины действительно является постоянным участником незаконных уличных гонок.

"Бэха" старой модели. Вряд ли "мажор", просто решил, скорее всего, успеть проскочить...", – говорит она.

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Вместе с тем она добавила, что его задержали по факту нарушения правил дорожного движения.

К слову, на Одесском форуме пользователи отмечают, что мужчина неоднократно участвовал в уличных гонках, а как доказательство выкладывают соответствующие фото и видео, пишет УНИАН.



Смертельное ДТП в Одессе: водитель BMW постоянно участвует в уличных гонках

Кроме того, на Youtube можно найти видео, которое было опубликовано в прошлом году, на котором видно, как этот автомобиль дрифтует на трассе, а потом разгоняется до 250 километров в час, ставя под угрозу безопасность движения.

Смертельное ДТП в Одессе: водитель BMW любит "погонять": видео



Также есть ролик еще одного опасного дрифта с этим же автомобилем. В то же время на кадрах видно лицо водителя.





Вероятный виновник смертельного ДТП в Одессе

BMW, которая совершила наезд на людей в Одессе, делает опасный дрифт: видео

Напомним, вечером 8 сентября в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП – автомобиль BMW на большой скоростти наехал на людей. Заметим, что авария произошла после столкновения с автомобилем Skoda, в результате чего, "немца" отбросило на пешеходный переход и остановку с людьми неподалеку. В результате погибли по меньшей мере два человека и около пяти пострадали.