22:48
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Валя-полстакана породнилась с Ынами. Пиня не смог пройти умную урну.
Вєсті Кремля
21:52, сегодня
Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию
Вєсті.UA
20:47, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: комментарий от виновника трагедии

289 Читати новину українською

Гонщика, который насмерть сбил двух человек на трамвайной остановке в Одессе, на два месяца поместили под стражу без права вносить залог. Свою вину он признал, хотя в аварию попадает не впервые. СМИ распространили видео, где после очередной ДТП мужчина хвастается, что машины ему не жалко.

Во время аварии, унесшей жизни двух человек и пять искалечившей, Олег Семиренко чудом получил только легкие травмы. Мужчина признает свою вину и готов сотрудничать со следствием. Поэтому просил отпустить его домой, будто бы он так сможет быть более полезным.

Читайте также: Жуткое ДТП на Фонтане в Одессе: появилась информация о неизвестном пострадавшем

Я хочу помочь пострадавшим, чем смогу. Сейчас моя семья им помогает, хочу также принимать в этом участие, ведь это очень тяжелое горе,
– отметил виновник трагедии.

Прокуроры настаивали на аресте без права на залог.

одеса дтп
Олег Семиренко

"Основным из рисков, по мнению следствия, это то, что находясь на свободе подозреваемый Семеренко снова сможет приступить к управлению транспортным средством и совершить повторные уголовные правонарушения", – объяснил следователь по делу ДТП Евгений Бирюков.

Подсудимого уже ловили правоохранители, он ездил без прав, попадал в аварии. В серьезное ДТП, например, попал в прошлом году. Лишь чудом никто не пострадал.

дтп одеса
Суд над виновником трагедии

На заседании по избранию меры пресечения пострадавших не было. Двое тяжелых пациентов до сих пор в реанимации, еще трое чувствуют себя лучше, но все же находятся под наблюдением врачей. Горсовет пообещал частично оплатить лечение травмированных и организацию похорон погибших. Судя по заявлениям подозреваемого, его семья тоже готова помочь финансово.


Суд отправил водителя за решетку на два месяца

10 сентября суд отправил водителя за решетку на два месяца. Но в целом ему грозит от 7 до 12 лет с временным лишением права управлять транспортными средствами. То есть теоретически, статья даже позволяет горе-гонщику снова сесть за руль через три года после завершения наказания.

 

 

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новости Украины Судьи Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі Аварии и ДТП Жертвы
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 10 сентября:в Украине увеличили срок призыва в армию и "Титан" продолжает работу
сегодня, 22:25 Главные новости 10 сентября:в Украине увеличили срок призыва в армию и "Титан" продолжает работу
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
сегодня, 15:52 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
сегодня, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
Чому в Україні хочуть знищити унікального льотчика, який допомагав під час війни
сегодня, 21:00 Чому в Україні хочуть знищити унікального льотчика, який допомагав під час війни
Єгор Соболєв
За гранью реальности: что чувствует человек под действием марихуаны
сегодня, 20:01 За гранью реальности: что чувствует человек под действием марихуаны
Наталія Печерська
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на "поезд четырех столиц": цены
 30 августа , 09:55
Список кандидатов от УДАРа, прошедших в Раду
 9 ноября 2012 , 17:45
Суркис рассказал, почему расстался с тренером "Динамо"
 28 мая 2016 , 19:21
Матчи "Динамо" самые посещаемые в УПЛ-2016/17
 15 декабря 2016 , 17:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук