Смертельное ДТП на Фонтане в Одессе: комментарий от виновника трагедии

Гонщика, который насмерть сбил двух человек на трамвайной остановке в Одессе, на два месяца поместили под стражу без права вносить залог. Свою вину он признал, хотя в аварию попадает не впервые. СМИ распространили видео, где после очередной ДТП мужчина хвастается, что машины ему не жалко.

Во время аварии, унесшей жизни двух человек и пять искалечившей, Олег Семиренко чудом получил только легкие травмы. Мужчина признает свою вину и готов сотрудничать со следствием. Поэтому просил отпустить его домой, будто бы он так сможет быть более полезным.

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Я хочу помочь пострадавшим, чем смогу. Сейчас моя семья им помогает, хочу также принимать в этом участие, ведь это очень тяжелое горе,

– отметил виновник трагедии.

Прокуроры настаивали на аресте без права на залог.



Олег Семиренко

"Основным из рисков, по мнению следствия, это то, что находясь на свободе подозреваемый Семеренко снова сможет приступить к управлению транспортным средством и совершить повторные уголовные правонарушения", – объяснил следователь по делу ДТП Евгений Бирюков.

Подсудимого уже ловили правоохранители, он ездил без прав, попадал в аварии. В серьезное ДТП, например, попал в прошлом году. Лишь чудом никто не пострадал.



Суд над виновником трагедии

На заседании по избранию меры пресечения пострадавших не было. Двое тяжелых пациентов до сих пор в реанимации, еще трое чувствуют себя лучше, но все же находятся под наблюдением врачей. Горсовет пообещал частично оплатить лечение травмированных и организацию похорон погибших. Судя по заявлениям подозреваемого, его семья тоже готова помочь финансово.



Суд отправил водителя за решетку на два месяца

10 сентября суд отправил водителя за решетку на два месяца. Но в целом ему грозит от 7 до 12 лет с временным лишением права управлять транспортными средствами. То есть теоретически, статья даже позволяет горе-гонщику снова сесть за руль через три года после завершения наказания.