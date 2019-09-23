Смертельное ДТП на одесской трассе: в полиции назвали причину

Смертельная автокатастрофа, которая произошла 21 сентября на одесской трассе, произошла по вине водителя фуры.

В полиции сообщили, что автоцистерна выехала на встречную полосу и стал причиной ДТП.

Кратко: В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас

Пока неизвестно, почему именно это произошло – водитель не справился с управлением, из-за технической неисправности машины, из-за проблем с дорожным покрытием или что-то другое. Точную причину должно установить следствие.

Водителя уже задержали. К слову, водитель автоцистерны смог самостоятельно выбраться из поврежденной кабины. Однако мужчина сильно хромал.

Фото с места ДТП на одесской трассе: 18+

Заметим, что 22 сентября случилось еще одно масштабное ДТП на трассе Киев – Чоп. В результате столкновения грузового автомобиля с автобусом погибли 9 человек, еще 11 получили травмы.

Что известно о смертельном ДТП под Одессой? Смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной, предположительно, перевозившей смазку, произошло около 14 часов в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское. 9 человек погибли на месте и еще 4 пострадали. Полиция еще устанавливает все детали инцидента, предварительно виновником ДТП считают водителя автоцистерны. Его уже задержали.



По факту инцидента правоохранители открыли уголовное дело – "статья о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких лиц".